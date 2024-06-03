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        Çankırı'da alacak verecek tartışması: 1 ölü

        ÇANKIRI'da alacak verecek tartışmasının kavgaya dönüştüğü olayda Alparslan Gökçe bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 19:44 Güncelleme: 03.06.2024 - 19:50
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        Çankırı'da alacak verecek tartışması: 1 ölü
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        ÇANKIRI’da alacak verecek tartışmasının kavgaya dönüştüğü olayda Alparslan Gökçe bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Kale Kırı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Alparslan Gökçe (34) ve arkadaşı S.T. ile Ö.E., G.E. ve Ö.K. arasında alacak verecek tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Alparslan Gökçe ve arkadaşı S.T., karşı tarafın bıçak darbeleri ile yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet hastanesine sevk edilen Alparslan Gökçe hayatını kaybetti. S.T.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay sonrasında saldırganlar, Ö.E., G.E. ve Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Alparslan Gökçe ise Korgun ilçesine bağlı Kesecik köyünde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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