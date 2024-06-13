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        Çankırı'da takla atan otomobilin sürücüsü Şahin öldü, arkadaşı yaralı

        ÇANKIRI'da, takla atan otomobildeki sürücü Şahin Gül (19) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Burak H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:25 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:30
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        Çankırı'da takla atan otomobilin sürücüsü Şahin öldü, arkadaşı yaralı
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        ÇANKIRI'da, takla atan otomobildeki sürücü Şahin Gül (19) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Burak H. (19) yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Kurşunlu ilçesi Eskiahır köyü yakınlarında meydana geldi. Şahin Gül idaresindeki 37 ER 910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu D-100 kara yolunda takla attı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Gül'ün olay yerinde öldüğünü tespit etti. Otomobildeki Burak H. ise yaralandı. Sağlıkçıların ilk müdahalesini yaptığı Burak H., önce Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne, ardından da Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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