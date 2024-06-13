Çankırı'da takla atan otomobilin sürücüsü Şahin öldü, arkadaşı yaralı
ÇANKIRI'da, takla atan otomobildeki sürücü Şahin Gül (19) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Burak H.
ÇANKIRI'da, takla atan otomobildeki sürücü Şahin Gül (19) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Burak H. (19) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Kurşunlu ilçesi Eskiahır köyü yakınlarında meydana geldi. Şahin Gül idaresindeki 37 ER 910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu D-100 kara yolunda takla attı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Gül'ün olay yerinde öldüğünü tespit etti. Otomobildeki Burak H. ise yaralandı. Sağlıkçıların ilk müdahalesini yaptığı Burak H., önce Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne, ardından da Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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