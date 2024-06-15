Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, trafik denetimine katıldı

Orgeneral Arif Çetin, Ilgaz ilçesi İstanbul-Samsun kara yolunda jandarmanın yol kontrol denetimine katıldı. Çetin'e, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Tümgeneral Ersel Özer, Tümgeneral Cengiz Yıldız ve Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz eşlik etti. Jandarma Trafik ekiplerinin yeleğini giyen Çetin, yolcularla sohbet ederek, trafik kurallarını hatırlattı. Çankırı Valiliği'nce trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kırmızı bileklik uygulaması kapsamında sürücülere bileklik hediye eden Orgeneral Çetin, vatandaşlara 'İyi bayramlar' dileğinde bulundu.

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