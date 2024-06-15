Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk Ankara'ya sevk edildi
ÇANKIRI'da Kızılırmak nehrine giren 7 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
ÇANKIRI’da Kızılırmak nehrine giren 7 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu ağır olan çocuk, helikopter ambulansla Ankara’ya sevk edilip tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Kızılırmak ilçesinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte serinlemek için ilçeden geçen Kızılırmak nehrine giren B.Ç. akıntıya kapıldı. Durumu fark eden yakınları ve çevredekilerin yardımıyla çocuk, nehirden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.Ç. ambulansla Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Ankara’ya sevk edilen B.Ç.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
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