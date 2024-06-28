Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Kazada yaralanan Burak, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        ÇANKIRI'da otomobilin takla attığı Şahin Gül'ün (19) yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Burak Hasar (19) da tedavi gördüğü hastanede 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:46 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada yaralanan Burak, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI'da otomobilin takla attığı Şahin Gül’ün (19) yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Burak Hasar (19) da tedavi gördüğü hastanede 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaza, 13 Haziran'da Kurşunlu ilçesi İstanbul-Samsun kara yolu Eskiahır köyü yakınında meydana geldi. İstanbul yönüne giden 37 ER 910 plakalı Şahin Gül (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Şahin Gül hayatını kaybederken, beraberindeki arkadaşı Burak Hasar ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasar, önce Kurşunlu İlçe Devlet Hastanesi'ne, ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavisi süren Burak Hasar, 15 gün sonra bugün yaşamını yitirdi. Hasar'ın cenazesi ikindi vakti memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesi Aşağı Berçin köyünde defnedilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Silivri'de anız yangını!
        Silivri'de anız yangını!
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        Çankırı'da hasta yakını kaygayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisini darbe...
        Çankırı'da hasta yakını kaygayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisini darbe...
        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meslek yüksekokulunun temeli atıldı
        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meslek yüksekokulunun temeli atıldı
        Çankırı'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapanış töreni düzenlendi
        Çankırı'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapanış töreni düzenlendi
        Şabanözü'nde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Şabanözü'nde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Dodurga'da "nasihat tabelaları" ile vatandaşlara mesaj veriliyor
        Dodurga'da "nasihat tabelaları" ile vatandaşlara mesaj veriliyor
        Çankırı'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi
        Çankırı'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi