Çankırı'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Çankırı Ankara karayolu Kızılırmak yol ayrımında meydana geldi. M.E.Y. (42) yönetimindeki 06 NP 432 plakalı otomobil, Ş.Ç. (41) yönetimindeki 77 BH 855 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Z.Ç. (11), K.Ç, (50), H.E.Ç. (8), Y.E.Ç. (2), E.Ç. (29) ve A.M.Ç. (3) yaralandı. İtfaiye ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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