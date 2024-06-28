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        Çankırı'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

        ÇANKIRI'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 21:39 Güncelleme: 28.06.2024 - 21:40
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        Çankırı'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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        ÇANKIRI'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Çankırı Ankara karayolu Kızılırmak yol ayrımında meydana geldi. M.E.Y. (42) yönetimindeki 06 NP 432 plakalı otomobil, Ş.Ç. (41) yönetimindeki 77 BH 855 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Z.Ç. (11), K.Ç, (50), H.E.Ç. (8), Y.E.Ç. (2), E.Ç. (29) ve A.M.Ç. (3) yaralandı. İtfaiye ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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