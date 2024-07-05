Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Park yeri kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

        ÇANKIRI'da Özkan Uçar (23) motosiklet park yeri nedeniyle kavga ettiği H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:37 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park yeri kavgasında bıçaklanarak öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI'da Özkan Uçar (23) motosiklet park yeri nedeniyle kavga ettiği H.S. (19) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, dün gece saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Eşikli Aralık Sokak'ta meydana geldi. Özkan Uçar ile H.S. arasında motosiklet park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S., üzerindeki bıçağı çekip Özkan Uçar'ı göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan H.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Uçar’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Evdeki cesede kötü kokudan ulaşıldı!
        Evdeki cesede kötü kokudan ulaşıldı!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Çankırı'da araç park etme meselesinden kaynaklanan bıçaklı kavgada 1 kişi ö...
        Çankırı'da araç park etme meselesinden kaynaklanan bıçaklı kavgada 1 kişi ö...
        Çankırı'da Eldivan kirazında 400 ton rekolte bekleniyor
        Çankırı'da Eldivan kirazında 400 ton rekolte bekleniyor
        GÜNCELLEME - Çankırı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Çankırı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çankırı Belediye Başkanı Esen, milli futbolcu Merih Demiral'ı Çankırı'ya da...
        Çankırı Belediye Başkanı Esen, milli futbolcu Merih Demiral'ı Çankırı'ya da...
        Çankırı'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Çankırı'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Çankırı'da lastik fabrikası işçilerinin grevi 37 gündür sürüyor
        Çankırı'da lastik fabrikası işçilerinin grevi 37 gündür sürüyor