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        Otel odasında ölü bulundu

         ÇANKIRI'daMahmut Doğan (28), kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:49 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:55
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        Otel odasında ölü bulundu
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         ÇANKIRI'daMahmut Doğan (28), kaldığı otelin odasında ölü bulundu. Doğan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

        Olay, öğle saatlerinde Çankırı Merkez Buğday Pazarı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir otelde meydana geldi. Temizlik yapmak üzere odaya girmeye çalışan otel personelleri, Doğan’ın kapıyı açmaması üzerine şüphelendi. Bunun üzerine odaya giren görevliler, Doğan’ı kanlar içinde buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı öğrenen Doğan’ın yakınları otel önünde sinir krizi geçirdi. Doğan’ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        ​Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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