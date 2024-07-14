Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da tren, kamyona çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

        ÇANKIRI'dayük treninin kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:57 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da tren, kamyona çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI'dayük treninin kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Çankırı kara yolu üzerindeki Ballıca mevkisinde meydana geldi. Kara yoluna çıkmak isteyen Muharrem Uçar (50) idaresindeki 52 FN 402 plakalı kamyona, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Trenin çarpması ile su tankı yüklü kamyon devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada kamyon şoförü ile kamyonda bulunan B.K. (18) ve makinistler B.O. ile A.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Muharrem Uçar, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        İzmir'deki akım faciasında 29 gözaltı kararı
        İzmir'deki akım faciasında 29 gözaltı kararı
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Kabine toplanıyor! Emekli düzenlemesi masada
        Kabine toplanıyor! Emekli düzenlemesi masada
        Tanker devrildi, İstanbul yolu kapandı!
        Tanker devrildi, İstanbul yolu kapandı!
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da trenin kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi y...
        Çankırı'da trenin kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi y...
        Dodurga beldesinde çevre düzenlemeleri sürüyor
        Dodurga beldesinde çevre düzenlemeleri sürüyor
        Kalfat'ta dere yatakları ıslah ediliyor
        Kalfat'ta dere yatakları ıslah ediliyor
        ÇAKÜ tarafından hazırlanan "Çankırı Kaynakçası" tanıtıldı
        ÇAKÜ tarafından hazırlanan "Çankırı Kaynakçası" tanıtıldı
        Çankırı'da arıcılara yüzde 70'i hibe olan 2,3 milyon liralık malzeme verild...
        Çankırı'da arıcılara yüzde 70'i hibe olan 2,3 milyon liralık malzeme verild...
        Otel odasında ölü bulundu
        Otel odasında ölü bulundu