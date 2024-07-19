Çankırı'da sıcaktan bunalan çocuklar romörk havuzunda serinledi

ÇANKIRI'da vatandaşlar, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaktan bunalan çocukların serinlemesi için römorku havuza çevirdi. Römork içerisinde su şakaları yapan çocukların eğlenceli anları ise kameralara yansıdı.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde vatandaşlar, tarlada sıcaktan çocuklarını serinletmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Boş olan traktör römorkuna branda seren vatandaşlar, ardından römorkun içini kanal suyu ile doldurdu. Tamamen su ile doldurulan römork, havuza dönüştü. İçerisine serinlemek için giren çocukların eğlenceli anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.