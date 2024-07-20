Çankırı'da boş arazide çıkan yangın evlere sıçradı; 3 ev kullanılamaz hale geldi
ÇANKIRI'da boş arazide çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle bölgede bulunan 3 eve sıçradı.
ÇANKIRI'da boş arazide çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle bölgede bulunan 3 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evler kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde merkez Tabakhane Mahallesi Ünür Sokakta üzerinde plastik kasaların bulunduğu boş bir arazide çıktı. Plastik kasalar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başlarken, alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bölgede bulunan 3 eve sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, belediye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangının, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında yaralanan olmazken, boş olan 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.
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