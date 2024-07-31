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        Çankırı'da, Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İRAN'da suikast sonucu öldürülen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Çankırı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:54 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:00
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        Çankırı'da, Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İRAN’da suikast sonucu öldürülen Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Çankırı’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Çankırı’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Ahmet Yesevi Camiinde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilciler ile vatandaşlar katıldı.

        Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale’nin yaptığı konuşmada, "Filistin İslam hareketi liderlerinin hepsi şehit. Haniye’nin 4 çocuğu, torunları hepsi şehit. Buradan şunu çıkartmamız lazım. Eğer biz şehit olmak istiyorsak şehit gibi yaşayacağız. Allah da şehadeti nasip edecek. Ve şöyle baktığımızda Filistin İslam hareketi liderlerinin hepsi şehit gibi yaşadı. Allah da onlara şehadeti nasip etti. Tüm şehitlerimizle beraber rabbim İsmail Haniye’ye rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun ve bizleri de onların yolundan ayırmasın" dedi.

        Cenaze namazının ardından tüm şehitler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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