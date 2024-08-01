Evde çıkan yangın, ormana sıçradı; 35 dekar alan zarar gördü

ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesinde evde çıkıp ormana sıçrayan yangında 35 dekar alan zarar gördü.

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün akşam saatlerinde Bayramören ilçesine bağlı Kavakköy köyünün Karabük Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı belirtilerek, "Evde meydana gelen yangının ormanlık alana sıçraması ile yangın büyümüş, arazinin sarp kayalıktan oluşması ve yangına müdahaleye izin vermemesi nedeniyle yaklaşık 35 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Yangının meydana geldiği 2 katlı ahşap ev ve 100 adet arı kovanı zarar görmüştür. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır" denildi.