Başkent EDAŞ Çankırı'da bakım ve yatırımlarını sürdürüyor
Başkent EDAŞ, Çankırı'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında 2 bin 051 trafo ve 10 bin 034 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım hizmetlerini sürdürüyor.
Başkent EDAŞ, Çankırı’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında 2 bin 051 trafo ve 10 bin 034 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım hizmetlerini sürdürüyor.
Bölgede 2 bin 410 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket, 10 pano, 11 trafo ve 19 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 520 kilometrelik hattın bakımı da tamamlandı.
İlde 145 binden fazla müşterisine hizmet veren şirket, toplam 13 kilometrelik yeni yeni yer altı hattı tesis etti. Ayrıca 530 yeni aydınlatma armatürü ve yeni 3 elektrik panosu ile 2 trafo montajı da tamamlandı.
Başkent 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan soru ve sorunlara ilişkin bilgi alınabilir.
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