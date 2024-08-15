Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da 3 ev yandı

        ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:21 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da 3 ev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Şeyhyunus köyünde K.G.'ye ait evde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki 2 eve daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla köye çok sayıda itfaiye, jandarma, il orman işletme müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla alevler söndürülürken, 3 ev tamamen yandı.

        Köye gelen Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yetkililerden bilgi alıp, incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Çarşının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu: Gerçek, güvenlik kamerasında ortaya çıktı
        Çarşının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu: Gerçek, güvenlik kamerasında ortaya çıktı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı

        Benzer Haberler

        Çankırı'da 8 bin 470 öğrenci yaz Kur'an kurslarında eğitim gördü
        Çankırı'da 8 bin 470 öğrenci yaz Kur'an kurslarında eğitim gördü
        Çankırı'da çıkan yangında 3 ev yandı
        Çankırı'da çıkan yangında 3 ev yandı
        "Vali kebabı"ndan esinlenip "kaymakam dolması" yaptılar
        "Vali kebabı"ndan esinlenip "kaymakam dolması" yaptılar
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı
        Çankırı'da dolu ve sağanak etkili oldu
        Çankırı'da dolu ve sağanak etkili oldu
        Çankırı'da akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza...
        Çankırı'da akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza...