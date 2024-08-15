Çankırı'da 3 ev yandı
ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.
ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Şeyhyunus köyünde K.G.'ye ait evde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki 2 eve daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla köye çok sayıda itfaiye, jandarma, il orman işletme müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla alevler söndürülürken, 3 ev tamamen yandı.
Köye gelen Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yetkililerden bilgi alıp, incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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