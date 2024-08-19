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        Çankırı'da orman yangını

        ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 19:23 Güncelleme: 19.08.2024 - 19:25
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        Çankırı'da orman yangını
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        ÇANKIRI’nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Ilgaz ilçesi Keseköy köyü mevkisinde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Çankırı merkez ve ilçelerden bölgeye orman, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının yayılmasını önlemek adına helikopter desteğiyle birlikte ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda ise “Çankırı Ilgaz’da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor.” denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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