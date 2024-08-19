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        Çankırı'da orman yangını; 4 köy boşaltılıyor (2)

        'ILGAZİLÇESİNE BAĞLI 4 KÖY TAHLİYE EDİLİYOR'Yangının 4'üncü saatinde ekipler tarafından başlatılan müdahaleler yoğun şekilde sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 22:07 Güncelleme: 19.08.2024 - 22:07
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        Çankırı'da orman yangını; 4 köy boşaltılıyor (2)
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        'ILGAZİLÇESİNE BAĞLI 4 KÖY TAHLİYE EDİLİYOR'

        Yangının 4'üncü saatinde ekipler tarafından başlatılan müdahaleler yoğun şekilde sürdürülüyor. Bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olması sebebiyle yangının büyümesi ihtimaline karşı Ilgaz ilçesine bağlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Yukarıdere ve Aşağıdere köyleri güvenlik güçleri eşliğinde tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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