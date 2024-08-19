Çankırı'da orman yangını; 4 köy boşaltılıyor (2)

Yangının 4'üncü saatinde ekipler tarafından başlatılan müdahaleler yoğun şekilde sürdürülüyor. Bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olması sebebiyle yangının büyümesi ihtimaline karşı Ilgaz ilçesine bağlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Yukarıdere ve Aşağıdere köyleri güvenlik güçleri eşliğinde tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

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