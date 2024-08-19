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        Çankırı'da orman yangını; 4 köy tahliye edildi (3)

        TAHLİYEEDİLEN 112 KİŞİ KONAKLAMA TESİSLERİNE YERLEŞTİRİLDİÇankırı'nın Ilgaz ilçesindeki orman yangınında 6'ncı saat geride kalırken, alevlere 102 araç ve 267 personel ile müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 23:03 Güncelleme: 19.08.2024 - 23:03
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        Çankırı'da orman yangını; 4 köy tahliye edildi (3)
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        TAHLİYEEDİLEN 112 KİŞİ KONAKLAMA TESİSLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki orman yangınında 6'ncı saat geride kalırken, alevlere 102 araç ve 267 personel ile müdahale ediliyor. İki helikopterde hava kararıncaya kadar söndürme çalışmalarına destek verdi. Bu arada tahliye edilen köylerden 112 vatandaş bölgedeki uygun konaklama tesislerine yerleştirildi ve yine köylerden tahliye edilen 126 hayvan güvenli bölgelere alındı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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