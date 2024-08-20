Çankırı'daki orman yangını kontrol altına alındı; 44 hektar alan zarar gördü (2)

SOĞUTMAÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ilgaz'daki yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, "Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmet Öztürk da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dün 17.30 civarında başlayan yangın, yoğun çabalar sayesinde devletin tüm imkanları ile müdahalesi sayesinde bugün saat 09.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 250'ye yakın personel, 100'e yakın aracın müdahale ettiği, 4 köyümüzün tedbir amaçlı boşaltıldığı büyük bir yangındı. Yaklaşık 45-50 hektar bir alan zarar gördü" dedi.