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        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

        ÇANKIRI'daC.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 10:15 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:20
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        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
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        ÇANKIRI'daC.Ö., alacak tartışmasında arkadaşı Ali Acar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

        Olay, gece saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Gül Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Ali Acar ile arkadaşı C.Ö. arasında, alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. C.Ö., yanında getirdiği pompalı tüfek ile Ali Acar'a ateş etti. Acar, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, C.Ö. olay yerinden kaçtı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Acar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. C.Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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