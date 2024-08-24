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        Düşen yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü

        ÇANKIRI'nın Eldivan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:08 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:10
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        Düşen yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü
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        ÇANKIRI'nın Eldivan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        İlçeye bağlı Akbulut köyü yolundaki ormanda öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bunun üzerine bölgeye Eldivan Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 150 metrekarelik alan zarar gördü.

        Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, itfaiye personellerinin dumanı fark edip daha yangın ihbarı düşmeden olaya müdahil olduğunu ve bu nedenle yangının büyümeden söndürüldüğünü belirtti. Başkan Lafcı, geçmiş olsun dileklerini ileterek, olaya anında müdahale eden itfaiye ekiplerini tebrik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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