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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü

        ÇANKIRI'da devrilen traktörün sürücüsü Muhittin Börekçi (66), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:20
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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        ÇANKIRI'da devrilen traktörün sürücüsü Muhittin Börekçi (66), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Şabanözü ilçesi Çerçi köyünde meydana geldi. Muhittin Börekçi'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen traktör, mezarlık bölgesinde devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Börekçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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