Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde, Şabanözü ilçesi Çerçi köyünde meydana geldi. Muhittin Börekçi'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen traktör, mezarlık bölgesinde devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Börekçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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