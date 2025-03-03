Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Bağ evine girmeye çalışan sansar ile nesli tehlike altındaki vaşak kamerada

        ÇANKIRI'da bir bağ evine girmeye çalışan sansar ile nesli tehlike altındaki vaşak, kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:48 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağ evine girmeye çalışan sansar ile nesli tehlike altındaki vaşak kamerada
        ABONE OL

        ÇANKIRI'da bir bağ evine girmeye çalışan sansar ile nesli tehlike altındaki vaşak, kameralara yansıdı.

        Çankırı'da doğada yaşamlarını sürdüren yaban hayvanlarından sansar ile vaşak, fotokapana yansıdı. Görüntüde nesli tehlike altındaki bir vaşağın doğada gezindiği anlar yer aldı. Yiyecek arayan bir sansarın eve girmeye çalıştığı anlar ise bir bağ evinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İnternette 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor!
        İnternette 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor!
        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Aşk yaşıyorlar
        Aşk yaşıyorlar
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?
        Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."

        Benzer Haberler

        Çankırı'da kadın ve çocuklar farkındalık için tribünleri doldurdu
        Çankırı'da kadın ve çocuklar farkındalık için tribünleri doldurdu
        Çankırı'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Çankırı'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Şabanözü'nde yapılan ve planlanan projeler değerlendirildi
        Şabanözü'nde yapılan ve planlanan projeler değerlendirildi
        Ilgaz'da kişisel gelişim semineri düzenlendi
        Ilgaz'da kişisel gelişim semineri düzenlendi
        Korgun'da gıda denetimleri sürüyor
        Korgun'da gıda denetimleri sürüyor
        Çerkeşli gençler Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı
        Çerkeşli gençler Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı