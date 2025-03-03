Bağ evine girmeye çalışan sansar ile nesli tehlike altındaki vaşak kamerada

Çankırı'da doğada yaşamlarını sürdüren yaban hayvanlarından sansar ile vaşak, fotokapana yansıdı. Görüntüde nesli tehlike altındaki bir vaşağın doğada gezindiği anlar yer aldı. Yiyecek arayan bir sansarın eve girmeye çalıştığı anlar ise bir bağ evinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇANKIRI'da bir bağ evine girmeye çalışan sansar ile nesli tehlike altındaki vaşak, kameralara yansıdı.

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