Bakan Yumaklı: 2028 itibariyle kırmızı et ithalatı konusunu ülke gündeminden çıkaracağız

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et tedarikinde Türkiye'de bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirterek, "2028 itibariyle biz kırmızı et ithalatı konusunu ülke gündeminden çıkarmış olacağız" dedi.

Çankırı'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı açılışlara katıldı ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Yumaklı ilk olarak Ilgaz ilçesi Samsun-İstanbul kara yolundaki 'Çankırı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu' açılışına katıldı. Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve kurum müdürleri katıldı.

Açılış programında konuşan Bakan Yumaklı, 23 yılda hayvancılıkta yaşanan gelişmeleri hakkında, "Büyükbaş hayvan varlığımızın yüzde 71'lik bir artışla 17 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımızın yüzde 72 artışla 55 milyon başa, kanatlı hayvan varlığımızın yüzde 55 artışla 380 milyon adede ve arılı kovanımızın da yüzde 115 artışla 9 milyon adede çıktığını söylemek istiyorum. Hayvan varlığımızdaki bu artışlar kırmızı etten beyaz ete, sütten bala kadar bütün hayvansal üretimimizin minimum iki katı ile 4 katı arasında arttığını gösteriyor bizlere. Hayvansal üretimde elde ettiğimiz bu başarı elbette bizleri dünya sıralamasında önemli yerlere taşımış durumda. Büyükbaş hayvan varlığını dünya ölçeğinde baktığımızda 22'nci sıradayız. Avrupa'da ise 2'nci sıradayız" ifadelerini kullandı.

'ET TEDARİKİYLE İLGİLİ HERHANGİ SORUN YOK'

Hayvansal üretim ihracat rakamlarına değinen Bakan Yumaklı, "2002 yılına nispeten 14 kat artırarak 3,5 milyar dolara çıktığını söyleyebiliriz. Kırmızı etteki kendimize yeterliliğimizin yüzde 95 olduğunu, yapılan ithalatın sadece yüzde 5’lik kısım için ama daha da önemlisi fahiş fiyat artışlarına karşı regülasyon görevini yerine getirmek amacıyla ilgili kurumlarımız tarafından yerine getirildiğini söylemek istiyorum. Bizim et tedarikimizle ilgili ülkemizde herhangi bir problem herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Fiyat artışını gerektirecek hiçbir sebep yoktur, bunun olmayacağını neden bu şekilde ısrarlı bir biçimde ifade ediyoruz. Çünkü bu konuda geçmiş yıllara nazaran çok daha başarılı sonuçlar alınmışken bu ramazan ayının başlangıcı itibariyle de herhangi bir fahiş fiyat artışı yaşanmamışken sanki böyle oldu izlenimini veren bir takım maalesef söylemlere rastlıyoruz. Önemli olan diğer bir husus ise anaç hayvan sürümüzün artırılması ve üretimimizin buna bağlı olarak artırılması konusu idi. Bu politikalara eş zamanlı olarak da yine kırsalda bereket hayvancılığa destek projesi açıklandı. Bu proje ile birlikte de hakikaten son dönemde belki de bizlerin de tahminlerinin çok çok üzerinde bir başvuru almış olduk. Ben buradan başvuran bütün üreticilerimize, yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum. 2028 yılına kadar onların da bu ihtiyaçlarını biz Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle karşılayacağız ve söylemiş olduğumuz gibi 2028 hedef yılımız, 2028 itibariyle biz kırmızı et ithalatı konusunu ülke gündeminden çıkarmış olacağız inşallah" diye konuştu.