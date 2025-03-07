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        Bakan Yumaklı: 2028 itibariyle kırmızı et ithalatı konusunu ülke gündeminden çıkaracağız

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et tedarikinde Türkiye'de bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirterek, "2028 itibariyle biz kırmızı et ithalatı konusunu ülke gündeminden çıkarmış olacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:54 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:00
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        Bakan Yumaklı: 2028 itibariyle kırmızı et ithalatı konusunu ülke gündeminden çıkaracağız
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et tedarikinde Türkiye'de bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirterek, "2028 itibariyle biz kırmızı et ithalatı konusunu ülke gündeminden çıkarmış olacağız" dedi.

        Çankırı'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı açılışlara katıldı ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Yumaklı ilk olarak Ilgaz ilçesi Samsun-İstanbul kara yolundaki 'Çankırı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu' açılışına katıldı. Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve kurum müdürleri katıldı.

        Açılış programında konuşan Bakan Yumaklı, 23 yılda hayvancılıkta yaşanan gelişmeleri hakkında, "Büyükbaş hayvan varlığımızın yüzde 71'lik bir artışla 17 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımızın yüzde 72 artışla 55 milyon başa, kanatlı hayvan varlığımızın yüzde 55 artışla 380 milyon adede ve arılı kovanımızın da yüzde 115 artışla 9 milyon adede çıktığını söylemek istiyorum. Hayvan varlığımızdaki bu artışlar kırmızı etten beyaz ete, sütten bala kadar bütün hayvansal üretimimizin minimum iki katı ile 4 katı arasında arttığını gösteriyor bizlere. Hayvansal üretimde elde ettiğimiz bu başarı elbette bizleri dünya sıralamasında önemli yerlere taşımış durumda. Büyükbaş hayvan varlığını dünya ölçeğinde baktığımızda 22'nci sıradayız. Avrupa'da ise 2'nci sıradayız" ifadelerini kullandı.

        'ET TEDARİKİYLE İLGİLİ HERHANGİ SORUN YOK'

        Hayvansal üretim ihracat rakamlarına değinen Bakan Yumaklı, "2002 yılına nispeten 14 kat artırarak 3,5 milyar dolara çıktığını söyleyebiliriz. Kırmızı etteki kendimize yeterliliğimizin yüzde 95 olduğunu, yapılan ithalatın sadece yüzde 5’lik kısım için ama daha da önemlisi fahiş fiyat artışlarına karşı regülasyon görevini yerine getirmek amacıyla ilgili kurumlarımız tarafından yerine getirildiğini söylemek istiyorum. Bizim et tedarikimizle ilgili ülkemizde herhangi bir problem herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Fiyat artışını gerektirecek hiçbir sebep yoktur, bunun olmayacağını neden bu şekilde ısrarlı bir biçimde ifade ediyoruz. Çünkü bu konuda geçmiş yıllara nazaran çok daha başarılı sonuçlar alınmışken bu ramazan ayının başlangıcı itibariyle de herhangi bir fahiş fiyat artışı yaşanmamışken sanki böyle oldu izlenimini veren bir takım maalesef söylemlere rastlıyoruz. Önemli olan diğer bir husus ise anaç hayvan sürümüzün artırılması ve üretimimizin buna bağlı olarak artırılması konusu idi. Bu politikalara eş zamanlı olarak da yine kırsalda bereket hayvancılığa destek projesi açıklandı. Bu proje ile birlikte de hakikaten son dönemde belki de bizlerin de tahminlerinin çok çok üzerinde bir başvuru almış olduk. Ben buradan başvuran bütün üreticilerimize, yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum. 2028 yılına kadar onların da bu ihtiyaçlarını biz Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle karşılayacağız ve söylemiş olduğumuz gibi 2028 hedef yılımız, 2028 itibariyle biz kırmızı et ithalatı konusunu ülke gündeminden çıkarmış olacağız inşallah" diye konuştu.

        Yumaklı, hayvan sağlığına da son derece önem verdiklerini belirterek, "Hayvancılık yol haritasının diğer bir önemli başlığı da hayvan hastalıklarıyla mücadele. Bugün burada olmamızın da en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Sağlıklı hayvan sağlıklı bir gıda tüketimini ifade eder. Bu kapsamda gıda kontrol genel müdürlüğümüz ve taşra teşkilatındaki bütün arkadaşlarımız el ele vererek hem ekonomimize büyük bir darbe vuran hem de bizlerin amaçlarına hedeflerine ulaşmasını engelleyen hayvan hastalıklarıyla mücadelede bir ciddi eylem başlatmış oldular. Kontrolsüz hayvan hareketlerini engellemek de bunlardan birisiydi. Sağlıksız hayvanların bir yerden başka bir yere sevk edilmesi o hastalığın bütün Türkiye çapında yayılması maalesef hem üretim anlamında hem de ekonomimize getirdiği negatif yük anlamında çok önemliydi. Yol kontrol noktaları da bu manada sağlıklı hayvanların hareketini sağlamak açısından son derece önemliydi. Bunlardan Türkiye çapında çok önemli kavşak noktalarında 8 adet açmış olacağız. İlk 3'ünü açtık, Erzurum, Elazığ ve Ankara’da. 4'üncüsü de bugün burada Çankırı’da açılmış oluyor. Bu 3 istasyonda yani faaliyette bulunan 3 istasyonda 11 bin 682’sini uygun 349 tanesi uygunsuz olmak üzere 12 bin 31 aracın kontrol edildiğini söylemek istiyorum. Tespit edilmiş uygunsuzluklar içerisinde şap hastalığına yakalanmış hayvanlar, maalesef ki sahte veteriner hekim raporlarıyla gözetim ve karantina bölgesinden kaçırılmış hayvanlar vardı" dedi.

        VALİLİK VE AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

        Bakan Yumaklı, Ilgaz'daki programının ardından Çankırı Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yumaklı, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra bir süre Vali Taşolar ve beraberindeki heyet ile görüştü. Yumaklı ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada İl Başkanı Koray Erdoğan ile görüşen Yumaklı, daha sonra partililerle bir araya geldi. Partililere hitap eden Bakan Yumaklı, terör sorununun ülke gündeminden çıkmak üzere olduğunu belirterek, "40 yıldır ülkemizin yorulduğu, bize çok şeyler kaybettiren terör sorunu da gündemimizden çıkmak üzere. Bütün kurum ve kuruluşlar el ele, omuz omuza verdi, gayret sarf ediyor. Yapılan bu çalışmalarla hepimiz hem ülkemizin terör unsurlarına karşı güvenli hale geldiğini görmüş olacağız hem de yürütülen askeri operasyonların Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'taki terör güçlerinin nefes alamaz duruma getirildiğini de görmüş oluyoruz. Bugüne kadar 23 yıllık AK Parti iktidarında bu ülke için yapılan ne varsa bu ülkenin tarihine altın harflerle nasıl yazıldıysa bu başarı da partimizin medarı iftarı olacaktır. Unutmayalım Türkiye’nin huzuru ve güveni sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor. Aynı zamanda bölgemizin de huzuru güvenliği ve refahı için de elzem nitelikte. Bu meseledeki başarımız bölgemiz üzerinde yürütülen emperyalist planların bozulması anlamına da geliyor" dedi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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