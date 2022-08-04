Yaylakent'te Kur'an kursu öğrencileri için piknik düzenlendi

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ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesindeki camilerde Kur'an eğitimi alan öğrenciler için piknik düzenlendi.

Yaylakent Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, beldede 5 camide eğitim alan 150 öğrenci, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yazıcıoğlu Mesire Alanı'nda yemek yedi, oyunlar oynadı, eğlenceli vakit geçirdi.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, yaptığı açıklamada, dini tanıyan, bilen, yaşayan gençlerin yetiştiğini görmenin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Kur'an kursu öğrencilerine başarılar dileyen Dede, çocukların etkinlikte güzel vakit geçirmeleri temennisinde bulundu.

Etkinliğe katılan öğrenciler de Kadir Dede'ye teşekkür etti.

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