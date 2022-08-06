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Gurbetçisi fazla olan Yukarıöz, Çankırı'da "Küçük Paris" olarak adlandırılıyor

AA

Gurbetçisi fazla olan Yukarıöz, Çankırı'da "Küçük Paris" olarak adlandırılıyor

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyü, yaz aylarında Fransa'da yaşayan gurbetçilerin gelişiyle hareketlenirken bölgede köy "Küçük Paris" ve "Çankırı'nın Paris'i" olarak adlandırılıyor.

Çankırı merkeze yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan köyde, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Yukarıözlülerin yaz tatilini geçirmek için gelmeleriyle nüfus artıyor.

Köy sakinlerinden Ömer Karaca, AA muhabirine, eskiden belde olan Yukarıöz'de 2009-2014 yıllarında belediye başkanlığı yaptığını söyledi.

Kendisinin de 30 sene yurt dışında kaldıktan sonra 2007'de köyüne yerleştiğini anlatan Karaca, "Buranın nüfusunun yaz aylarında 7 bine kadar çıktığı oluyor, kış aylarında da bine düşer nüfusu. Yaz aylarında araba park edecek yer bulamazsınız. Buraya 'Çankırı'nın Paris'i derler." dedi.

Karaca, yaz aylarında gelen gurbetçilerin Çankırı esnafının işlerini artırdığını, özellikle düğünler dolayısıyla kuyumculardan büyük meblağlarda altın, takı alışverişi yapıldığını dile getirdi.

Ramazan Çataklı da 1987 yılında Paris'e gittiğini, yaz aylarını köylerinde geçirmek için hemen her yıl Çankırı'ya geldiklerini belirtti.

Yukarıöz'de herkesin yakınlarını yurt dışına götürmesiyle Fransa'da sayılarının çoğaldığını anlatan Çataklı şunları söyledi:

"Ben de bir akrabam vesilesiyle çıktım. Şu anda hepimiz oradayız. Her sene gelmeye çalışıyoruz. Vatan özlemi oluyor bütün gurbetçilerimizde. İnşaat sektörü üzerine çalışıyoruz genelde. Yapacak başka işimiz yok orada. Tabii yurt dışı bizim için çok zor. Şartlar çok zor ama şartları aşarak bu seviyeye geldik."

- "Bizde birlik beraberlik her zaman var"​​​​​​​

Yukarıözlüler olarak gurbette birbirlerine çok bağlı olduklarını belirten Çataklı, "Bu konularda köyümle gurur duyuyorum. Bizde birlik beraberlik her zaman var. Yeni gelen birisi için çok zor şartlar. Orada bir desteği varsa kolay ama kimsesi yoksa çok zor." dedi.

Recep Beyaz da Fransa'ya 1987'de yakınlarının yardımı ile gittiğini, zamanla oturum izni aldığını ve ailesini de götürdüğünü söyledi.

Gurbette yaşamanın göründüğü gibi kolay olmadığını vurgulayan Beyaz, "Türkiye'den oraya gitmeyi gençlere tavsiye etmem. Sanatı varsa, mesleği varsa para kazanır ama oturum izni olmazsa, çevresinde sahip çıkanı olmazsa perişan olur. Buradan Avrupa göründüğü gibi şirin değil." ifadesini kullandı.

Yukarıöz'de yaşayan Resul Yaman da köyde kışın büyük bir sessizlik olduğunu, yazın yoğun olarak gurbetçilerin geldiğini anlattı.

Yurt dışında yaşayanların köylerine de faydaları olduğunu anlatan Yaman, Yukarıöz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla köyde fakirlere ve hastası olanlara sahip çıkıldığını sözlerine ekledi.

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