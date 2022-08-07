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Çankırı'da MHP'liler yayla şenliğinde bir araya geldi

AA

Çankırı'da MHP'liler yayla şenliğinde bir araya geldi

ÇANKIRI (AA) - MHP Çankırı İl Başkanlığınca Geleneksel Yapraklı Yayla Şenlikleri düzenlendi.

Yapraklı ilçesi Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen şenlikte, partililer piknik yaptı, yarışmalar düzenlendi, mehter ve yaran gösterileri gerçekleştirildi.

Şenliğe katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını, sel, yangın gibi afetlerin üst üste geldiğine işaret etti.

Felaketlerin gıdaya erişimi zorlaştırdığını, Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte enerji fiyatlarının zirve yaptığını belirten Yıldırım, "Doğal gaz fiyatı bir yılda 7-8'e katlandı. Şu anda bizim için böyle, bazıları için de yok. Yani Almanya, Fransa için, İngiltere için doğal gaz yok. Para ile de yok. 'Vermiyorum' dedi. Sen pahalı alıyorsun ama Almanya'ya 'vermiyorum' diyor Rusya. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki paranın para etmediğini herkese Allah gösterdi. Avrupalılara da parasının para etmediğini gösterdi." dedi.

Enflasyona da değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bütün dünyada son 40 yılın enflasyonu var. Bizde de var. Biz dünyadan ayrı değiliz. Biz de bu dünyanın bir parçasıyız. Eğer dünyada gıdaya erişim zorsa bizde de zor. Dünyada enerji fiyatları yukarı çıktıysa bizde de çıktı. Sonuç itibarıyla bugün ciddi şekilde yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Ekonomimiz kötü mü? Değil. Ekonominin makro değerleri çok yüksek. Borsanız zirve yapmış, ihracatınız dünya ihracatının yüzde 1'ini yakalamış. Her ay 25 milyar dolarlık ihracat yapıyorsunuz, üretiyorsunuz. Merkez Bankasında rezerviniz var. Dünya küçülürken siz büyüyorsunuz. Ama enflasyonla ilgili sıkıntı var mı? Var. Şimdi burada bütün mesele bu enflasyona fakiri fukarayı, emekliyi ve dar gelirliyi ezdirmemek, hedefimiz de budur."

Muhalefet partilerini dış politikada Türkiye'nin yanında yer almamakla eleştiren Yıldırım, "Önümüz seçim. Her şey açık ve net ve her şeyi siz iyi görüyorsunuz, biliyorsunuz. Biz Türk milletinin ferasetini biliriz. Bizim sizden istediğimiz, cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci turda açık ara seçtirmeniz, destek vermeniz, dua etmeniz ve çalışmanızdır. Parlamento seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek vermeniz, dua etmeniz ve çalışmanızı istiyoruz." diye konuştu.

- "Aziz Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne hiçbir unsur zarar veremeyecek"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık da şenliğin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin uluslararası siyasi gelişmeler ışığında bölgesel liderlik vasfını ortaya koydukça bu durumu hazmedemeyenlerin olduğunu ifade eden Yılık, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin aynı zamanda huzur, barış ve istikrara zarar vermek için fırsat kollayanların, iç ve dış mihraklarla birlikte yoğun çaba içine girdikleri açıktır. Uluslararası ilişkiler anlamında kaydedilen mesafe, terörle mücadelede sergilenen kararlı duruş, dar gelirli vatandaşlarımıza konut inşasındaki önemli projelerin hayata geçirilmesi, enflasyonla mücadele, yatırımın, üretimin ve ihracattaki önemli gelişmelerin malum çevreler tarafından rahatsızlıkla karşılandığı açıktır. Aziz Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne hiçbir unsur zarar veremeyecek, Türkiye Cumhuriyeti devleti küresel manada sürekli yükselen ivmesine devam edecektir."

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