Çankırı'da bahçeye kenevir eken kişi tutuklandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da bahçede Hint keneviri ektiği belirlenen kişi tutuklandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde bir bahçeye düzenlenen operasyonda, 100 kök Hint keneviri bitkisi, 1 kilo 256 gram esrar ve 3,40 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkisini yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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