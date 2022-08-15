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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çankırı'da konuştu:

AA

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çankırı'da konuştu:

ÇANKIRI (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk halkına yeniden bir Ekmeleddin modelinin Kılıçdaroğlu tarafından dayatılmasına biz Zafer Partisi olarak izin vermeyeceğiz." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Özdağ, partililerle bir otelde düzenlediği toplantıda, sanayinin Türkiye geneline yayılmasına ilişkin politikalarını anlattı.

Türkiye'de sanayinin Marmara ve İstanbul'da yoğunluk kazandığına işaret eden Özdağ, "Marmara Bölgesi'nde gerçekleşecek bir depremde, tedbirlerimizi önceden almazsak Türk tarihinin en büyük felaketini yaşayacağız. Biz bu noktada 'dört bölge, dört deniz' projesi kapsamında İstanbul ve Marmara'da yoğunlaşan sanayiyi Türkiye'nin dört denize açılan bölgesine taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özdağ, "Vatandaşlık verilen yabancı sayısının çok önemli olmadığını söylediniz. 'Sayı 300-500 bin değil' dediniz. Sayı 299 bin olsa bundan rahatsız olmayacak mısınız? Seçimleri 1 oyla kazanıp kaybetmek söz konusuyken neden 299 bin yabancıya vatandaşlık verilmesi sizi rahatsız etmiyor?" diye konuştu.

Özdağ, şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İYİ Parti özetle bütün Türk seçmene ihanet etmiştir. Türk halkına yeniden bir Ekmeleddin modelinin Kılıçdaroğlu tarafından dayatılmasına biz Zafer Partisi olarak izin vermeyeceğiz."

Kendisine, "Eğer ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan karşı karşıya kalırsa Zafer Partisi kimi destekler?" diye sorulduğunu belirten Özdağ, "Biz de diyoruz ki birinci turda Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine emin misiniz?" dedi.

Toplantının ardından partisinin il başkanlığı binasının açılışını yapan Özdağ, esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.






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