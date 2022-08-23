Şabanözü ilçesinde kick boks ve savate kursu düzenlendi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce kick boks ve savate kursu düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen kursta kick boks antrenörü Satılmış Kibaroğlu, Yenimahalle Spor Salonu'nda eğitim verdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rabia Elif Toruk, gazetecilere, ilçe halkının spora ilgisini artırarak daha sağlıklı nesiller oluşturmak istediklerini söyledi.

Şabanözü'nün, Çankırı'nın en genç nüfusa sahip ilçesi olduğunu belirten Toruk, "Büyüdüğüm bu toprakların insanının daha fazla imkandan yararlanması için elimden geleni yapacağım. Belediye Başkanımız Faik Özcan'ın desteğiyle antrenörümüz Satılmış Kibaroğlu, vatandaşlarımıza eğitim verdi. Bundan sonra talep alacağız. Eğer vatandaşımızın talebi olursa kurslara devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Özcan ise gençleri kötü alışkanlıklardan korumak adına bu tür etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.





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