AK Parti Çankırı Milletvekili Çivitcioğlu, kentte yapılan yatırımları anlattı

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, son 14 ayda kentte yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çivitcioğlu, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinden 2021 Haziran'ına kadar yapılan yatırımları daha önce düzenledikleri toplantıda duyurduklarını söyledi.

Şimdi de son 14 ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vereceğini belirten Çivitcioğlu, "Çankırı'mızı ilçe, belde ve köyleriyle birlikte daha güzel, daha yaşanılabilir yapmak, aynı zamanda büyükşehirlere olan göçü tersine çevirebilmek adına azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışmalar neticesinde Çankırı'ya son bir yılda 2 milyar 62 milyon 936 bin 16 liralık yatırım yapılmıştır." dedi.

İl merkezi, ilçe ve köylere yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi veren Çivitcioğlu, şöyle konuştu:

"Şehrimiz için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme noktasında Cumhurbaşkanımız liderliğinde sizlerden aldığımız vekaletle yatırım ve hizmetlerle dolu dördüncü yılı tamamlamış bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Çankırı’mızın 12 ilçe, 4 belde, 370 köyümüzün tamamını ziyaret ederek köy halkı ve ihtiyar heyetinden sorun ve sıkıntıları dinleyerek yerinde incelemelerde bulunarak çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yönetime bakış açımız olarak merkezi yönetimden daha ziyade yerinde yönetimle halkın içinde saha çalışmaları yaparak tespit yapılan sıkıntıları ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz. Biz şehrimize ne kadar sahip çıkarsak ülkemizin geleceğine de o derece büyük katkı yaptığımızı biliyor, milletin meclisinde temsil ettiğimiz hemşehrilerimize hizmetlerin en güzelini sunmak için gayret ediyoruz."





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