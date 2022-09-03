Kastamonu Belediyesinden sağanak nedeniyle dışarıya çıkılmaması uyarısı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesi, kentte etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanağın ardından Kastamonu Belediyesi, sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımlandı.

Mesajda, "İlimizde meydana gelen aşırı yağıştan dolayı zaruri durum olmadığı sürece evlerinizden çıkmamanızı ve zemin katlardan ayrılmanızı önemle rica ederiz. Ekiplerimiz yoğun yağış sonucu meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.



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