Şabanözü'nde halk buluşması yapıldı

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ÇANKIRI (AA) - Şabanözü ilçesinde her hafta düzenlenen halk buluşması gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Zahid Uzun'un katılımıyla Çınaraltı Çay Bahçesi'nde düzenlenen programda, Kaymakam Uzun vatandaşlarla sohbet ederek şikayet ve isteklerini dinledi.

Kaymakam Uzun, burada yaptığı açıklamada, vatandaşın ayağına giderek onları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Her hafta pazartesi çay bahçesinde masaları gezerek vatandaşla hem tanıştığını hem de dertlerini dinlediklerini aktaran Uzun, "Her hafta burada beni bekliyorlar. İzinli veya başka bir yerde görevim vesilesi ile gelemediğimde haftaya hemen soruyorlar." dedi.

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