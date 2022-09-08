Yıldıztepe Turizm Merkezi'nin yıl boyunca hizmet sunması planlanıyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Ilgaz Dağı eteklerinde bulunan Yıldıztepe Turizm Merkezi'ndeki hizmet kalitesini artırmak ve yılın her döneminde hizmet sunabilmek adına çalışma yaptıklarını söyledi.

Öztürk, Yıldıztepe Turizm Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yıldıztepe Kayak Merkezi ile ilgili bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Öztürk, "Yıldıztepe Turizm Merkezi'nin tahsisini 2019 yılında aldık. Belediye olarak burası için gerçekleştireceğimiz projelerimiz var. Buradaki hizmet kalitesini artırmak ve 365 gün hizmet sunabilmek adına geliştirmeler yapıyoruz." dedi.

Tesis azlığı ve alan fazlalığının planlı yerleşimi gerekli kıldığına işaret eden Öztürk, "Bakanlıklarımızın da desteğiyle yerli yerinde, planlı programlı bir gelişim ile Yıldıztepe'yi Ilgaz'ımızın parlayan yıldızı haline getirmeyi sürdüreceğiz. Burada kafeterya, dağ kızağı, karavan parkı, yaşam alanı gibi birçok projeye imza atacağız." ifadesini kullandı.

Öztürk, Ulupınar Mahallesi'nde yıllar önce yıkılmış ve "Gavur Hanı" olarak bilinen ticaret hanı olduğunu dile getirerek, bu yeri kamulaştırma sonucu belediyeye kazandırdıklarını belirtti.

İlçedeki altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Öztürk, "Belediye olarak sınırlı bütçeye sahibiz fakat yatırımlar için kaynak bulmakta zorlanmıyoruz. Bu hususta her zaman yanımızda olduğu için milletvekillerimiz AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'na teşekkür ediyorum." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.