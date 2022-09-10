Çankırı'da engellilere yönelik tarımsal rehabilitasyon protokolü imzalandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Şabanözü Kaymakamlığı arasında tarımsal rehabilitasyon protokolü imzalandı.

Kaymakamlıkta düzenlenen törende Kaymakam Mehmet Zahid Uzun ile Merkez Müdürü Ulaş Aracı tarafından protokole imza atıldı.

Protokol kapsamında rehabilitasyon merkezi bünyesinde engelliler tarafından oluşturulan ekip, uzman personel gözetiminde kamu kurum ve kuruluşların bahçelerinde bahçe düzenlemesi, ağaç bakım ve aşılanması, zirai ilaçlama ve çimli alanların bakımını gerçekleştirecek.

Kaymakam Uzun, asıl amaçlarının merkezde bulunan engellilerin kurum dışında nitelikli zaman geçirmeleri, toplum içinde değer üreten bireyler haline gelmeleri olduğunu kaydetti.





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