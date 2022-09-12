Denemek için başladığı karabuğday üretiminde devlet desteğiyle ihracata başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da sınıf öğretmeni İsmail Akbaş, denemek için başladığı karabuğday yetiştiriciliğinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle ürünlerini Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.



Sınıf öğretmenliğinin yanında Hıdırlık köyünde tarımla da uğraşan Akbaş, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ilk kez 8 yıl önce karabuğday ekmeye karar verdi.

Deneme amacıyla 100 dönüme ekim yapan Akbaş, aldığı verim ve gelen talep üzerine işini büyütmeye karar verdi.



TKDK'den aldığı 146 bin liralık makine ekipman desteğiyle üretimini artıran Akbaş, iç piyasanın yanı sıra Avrupa'ya da karabuğday satıyor.



Akbaş, AA muhabirine, 700 dönüm arazisinin yarısına karabuğday, yarısına da buğday ve arpa ektiğini söyledi.

Ekim alanını artırarak devletin verdiği desteği en iyi şekilde değerlendirmek istediğini kaydeden Akbaş, "Önceden 100 kiloyu geçemiyordum dönümünde şimdi ortalamam 150 kiloyu bulmaya başladı. Dönümünden 150 kilo karabuğday da iyi bir rekoltedir. 50 kilosu masrafına gidiyor, 100 kilosu kar oluyor. Buğdayda ise 10'da 8'i masrafına gidiyor, 2'si kar oluyor." dedi.

- "Çölyak hastaları kullanıyor"

Karabuğdayın sağlıklı beslenmedeki rolüne de işaret eden Akbaş, "Bu bitkiyi çölyak hastaları kullanıyor. Uzun süre çiçeği kaldığı için arıcılar da bal üretimi için kullanabiliyor. Karabuğday balı meşhur. Çölyak komisyonlarına da katıldım. Oradan tanıyanlar oldu. Onlar sürekli benden alışveriş yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Arabistan ve Orta Asya ülkelerine bunu tanıtmaya çalışacağım"

Türkiye'de genellikle internet üzerinden satış yaptığını, yurt dışına da internet ve bağlantıları üzerinden satışlar gerçekleştirdiğini dile getiren Akbaş, şunları kaydetti:

"Bu sene yurt dışına 30 ton mal vermeyi düşünüyorum. Yurt içindeki ihtiyaçları karşılamadan asla yurt dışına göndermedik. Daha önce Miami'ye götüren oldu 2 ton, şimdi İngiltere'ye 30 ton gidecek. Ürünlerimizi Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre'ye gönderdik. Arap ülkelerine de göndermeyi düşünüyoruz. Arabistan ve Orta Asya ülkelerine bunu tanıtmaya çalışacağım."

Akbaş, bu sene 55-60 ton ürün beklediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.