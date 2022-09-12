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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da yeni eğitim-öğretim yılı başladı

AA

Çankırı'da yeni eğitim-öğretim yılı başladı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek verdi, şiirler okundu.

Vali Abdullah Ayaz, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gençlerden beklentilerin yüksek olduğunu belirten Ayaz, "Muhakkak ki hepinizin bu ön sırada oturanlardan çok daha iyi bir donanımla geleceğe hazırlanması ve bizlerden bayrağı devralması, ülkemizi bugüne getirenlerin yapmış olduğu fedakarlıkların daha fazlasını sarf ederek inşallah ülkemizi güzel yarınlara ulaştırması en büyük temennimiz. Bunun için el birliği içerisinde milletvekillerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla hep beraber gayret edeceğiz ve sizler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da Çankırı'ya eğitim alanında yapılan yatırımların hepsinin kıymetli öğrenciler için olduğunu söyledi.

Geleceğin Türkiye'siyle ilgili güzel günler göreceklerine inandığını dile getiren Çivitcioğlu, "Evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimiz, onları hem bilimle hem teknolojiyle buluşturuyorlar. Ama bunun yanında evlatlarımız milli manevi duygularla da sosyal kültürel hayatla da buluşmalı ve geleceğe öz güvenle yürümelidir. Eğitim öğretimle ilgili ne yapmamız gerekiyorsa milli eğitim camiasının her zaman yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de il müdürlüğü olarak yeni eğitim öğretim yılına sorumluluklarının bilinciyle ve yoğun çalışma temposunun ardından başladıklarını dile getirdi.

İl genelinde 3 bin 945 okul öncesi ve 1. sınıf öğrencisinin uyum eğitimleri ile geçen hafta yeni döneme ilk adımı attıklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle de 27 bin 601 öğrencimizle tüm kademelerde eğitim öğretime başlamış bulunuyoruz. 205 bin 259 adet ücretsiz ders kitabının yanı sıra bu yıl ilk defa tüm sınıf kademelerinde ücretsiz yardımcı kaynaklar da öğrencilerimizin sıralarında hazır hale getirildi. Mesleki Eğitim Merkezlerimizde eğitim gören 210 öğrenci sayımız, 2022 yılı itibariyle 736'ya yükselerek sektörde aranan eleman yetiştirilmesi konusunda hızlı bir artış kaydedilmiştir."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sınıfları gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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