Çankırı'da mart ayından bu yana Kovid-19'dan 37 kişi yaşamını yitirdi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte mart ayından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ayaz, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, aşının devrede olmasıyla Kovid-19 hastalığının düşük seviyelerde kaldığını söyledi.



Kentte yoğun bakımda Kovid-19 hastası bulunmadığına işaret eden Ayaz, "3 hastamız var serviste tedavisine devam edilen. Bu hastalarımızdan birisinin de maalesef aşısı yok. Kovid-19 nedeniyle mart ayından bugüne kadar 37 kişi hayatını kaybetti." dedi.



Hala aşı yaptırmayanların bulunduğuna dikkati çeken Ayaz, "Bu konuda bir uyarı daha yapıyoruz. Özellikle 65 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın son aşılarının üzerinden 6 ay geçmişse muhakkak yeniden aşı olmalarını istiyoruz. Şu anda hayatımızda yok gibi davranıyoruz. Yok olacağını ümit ediyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

Ayaz, İl Özel İdaresi, emniyet, jandarma, milli eğitim ve sağlık alanında yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.



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