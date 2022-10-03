Çankırı'ya gelen üniversite öğrencilerini otogarda Rektör Çiftçi karşıladı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 2022-2023 akademik yılı öğrenim dönemi için ilk defa kente gelen üniversite öğrencilerini otobüs terminalinde karşıladı.

Çiftçi, farklı şehirlerden otobüslerle gelen öğrenciler ve aileleriyle otogarda bir süre sohbet etti.

Öğrencilerin ve ailelerin sorunlarını dinleyen Prof. Dr. Çiftçi, yaptığı açıklamada, yeni akademik yılın ilk günü olması dolayısıyla şehre Türkiye'nin her yerinden öğrenci geldiğini söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesine bu yıl 4 bin öğrencinin sınav puanıyla girmeye hak kazandığını belirten Çiftçi, "Bildiğiniz gibi Çankırı havası en temiz ve güvenlik açısından da en güvenli şehir durumundadır. Bu anlamda Çankırı ailelerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderdiği bir şehirdir. Aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak da kendilerini en iyi şekilde geliştirebilirler burada." dedi.

Öğrenciler de akademik yılın ilk gününde otobüs terminalinde karşılanmaktan ve okullarına kavuşmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, Rektör Çiftçi’ye teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, karşılama sonrası bazı öğrencileri makam aracına alarak Uluyazı Kampüsü'ndeki yurtlarına bıraktı.





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