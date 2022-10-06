Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Y.N. (49) idaresindeki 78 AT 154 plakalı traktör, Çerkeş ilçesi Bayındır köyü mevkisinde trafiğe kapalı alanda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Traktörün altında kalarak yaralanan ve sağlık ekibince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan Y.N, ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Y.N, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





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