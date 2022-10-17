Çankırı'da 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinliği düzenlendi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Gıda ve Yem Şube Müdürü Ayşenur Dilek Benivar yaptı.



Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün de konuşmasında Dünya Gıda Günü'nün nimet kuramını yeniden hatırlamak ve hak ettiği değere ulaştırmak için bir fırsat sunduğunu söyledi.

Ürettikleri ürünlerle 85 milyon insanı tüm ürün ve gıda çeşitliliğiyle doyurduklarını belirten Düzgün, "Ayrıca 50 milyon turisti de misafir ederek gıda ihtiyacını karşılamaktayız. Tüm bu ülkemizdeki tüketimin yanından 1781 çeşit ürünü 190 ülkeye ihraç ediyoruz. 2021 yılı rakamlarına göre 25 milyar dolara varan ihracat gerçekleştirmekteyiz. Onun üzerinde üründe dünyada ilk üçteyiz. Yine onlarca üründe söz sahibiyiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi yapıldı, en yaşlı ve en genç çiftçilere plaket takdim edildi.

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