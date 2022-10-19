Çankırı'da cami bahçeleri ve yol kenarlarındaki ağaçları kesen şahıs yakalandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da cami bahçelerinde ve yol kenarlarında toplamda 17 ağacı kesen şahsın yakalandığı bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'de Abdülhalik Renda Mahallesi Bademlik Camisi bahçesinde 5 çam ağacı, 2 Ekim'de İncili Çeşme Mahallesi Büyük Cami bahçesinde 3 meşe ağacı, 4 Ekim Karataş Mahallesi su deposu mevkisinde yol kenarında 5 küçük çam ağacının kesilmesi olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.D'nin (38) yakalandığı, şahsın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen, yüzde 62 sürekli engelli kimlik kartının bulunduğu ve şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 18 Ekim'de Cumhuriyet Mahallesi İmaret Cami bahçesinde 4 küçük çam ağacının kesilmesi olayının da aynı şahıs tarafından yapıldığının tespit edildiği, şahıs hakkında adli işlemin devam ettiği kaydedildi.





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