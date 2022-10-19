Çankırı'da arıza yapan akaryakıt tankeri sürücüsüz 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde arıza yapan akaryakıt yüklü tanker, sürücüsüz şekilde 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı.



Karaören Mahallesi Orta-Çubuk kara yolunda S.M. yönetimindeki 06 CSU 833 plakalı akaryakıt tankeri arıza yaptı.

Yol kenarında arızası giderilmeye çalışılan tanker, fren arızası sonucu sürücüsüz yaklaşık 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı.



Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak duran tankerin etrafında itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.