Çankırı'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarını işleyenlere yönelik yürütülen çalışmada, Çerkeş ilçesi Bozoğlu köyü bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 1 adet kemer, 1 adet kuş başlı figür, 2 adet sikke, 1 adet vazo, çeşitli çap ve ebatlarda 23 madeni parça, 6 dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltındaki zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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