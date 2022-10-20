Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti ile ruhsatsız silah taşıma suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma sonucunda Çerkeş ilçesi Kadıözü köyünde ikamet eden A.A'nın İstanbul'dan Çerkeş'e uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca getirdiği tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.A'nın adresinde yapılan aramada, 13 gram eroin, 3 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca fişeği ele geçirildi.

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