Çankırı'daki DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da terör örgütü DEŞA'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı, 2'sinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak'ta örgüt içinde savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Afganistan uyruklu H.A. tutuklandı, diğer iki şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Ekim'de DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgüt içinde savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen ikisi Irak, biri Afganistan uyruklu 3 şüpheli yakalanmıştı.





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