Çankırı'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. (34) idaresindeki 28 AE 891 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Çerkeş Şıhdoğan mevkisinde bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, araçtaki C.Ç. (81) ve G.K. (41) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile P.K. (19) ve N.Ç. (74) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Çerkeş Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.





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