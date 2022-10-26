Çankırı'da yükümlülere yönelik operatörlük kursu açılacak

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da dezavantajlı denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik ekskavatör ve beko loder operatörlüğü kursları düzenlenecek.

Çankırı Adliyesi'nde, Çankırı Belediyesi, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamıda, Çankırı'da ikamet eden dezavantajlı denetimli serbestlik yükümlülerinin mesleki niteliklerinin artırılarak iş ve meslek edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla ekskavatör ve beko loder iş makinelerine yönelik kurs açılacak.

İş makinesi ve usta öğreticinin Çankırı Belediyesi tarafından temin edileceği çalışmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek yazılı ve pratik sınav sonucu katılımcılara sertifika verilecek.

Protokol imza törenine, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Hasan Hüseyin Ağlamaz, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ve Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Kaya katıldı.

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