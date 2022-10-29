Yer Altı Tuz Şehri'nde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü resepsiyonu, yerin 150 metre altında bulunan ve Hititler döneminden beri tuz elde edilen Yer Altı Tuz Şehri'nde verildi.

Vali Abdullah Ayaz ve eşi Melike Ayaz, Yer Altı Tuz Şehri'nde, kamu görevlileri, sivil toplum temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, sporcular, mülki ve askeri yetkililer, muhtarlar, esnaf ve iş insanları ile diğer davetlileri kabul etti, burayla ilgili bilgi verdi.

Programda müzik dinletisi sunuldu.

Vali Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, nice 99 yıllara milletçe ulaşmayı temenni ettiklerini söyledi.

Bu uğurda hayatlarını feda etmiş şehitleri rahmetle andığını belirten Ayaz, "Bu yıl Cumhuriyet resepsiyonunu şehrimizin en önemli turistik değeri olan Yer Altı Tuz Şehri'nde yapmak istedik. Böyle anlamlı bir günde burada bulunmaktan dolayı hem ben hem de misafirlerimiz çok mutlular." dedi.

Yer Altı Tuz Şehri'nin tanıtımına katkı sağlamak istediklerini dile getiren Ayaz, "Şu anda masaları dolaşıyorum, misafirlerimiz ve biz oluşan atmosferden gayet memnunuz. Hazırlık sürecinde ufak tefek tereddütlerimiz oldu ama şu anda arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu ortamdan çok memnunuz. Resepsiyon için şehirdeki en uygun yeri seçtiğimizi düşünüyorum. Bugün milletimiz için çok önemli bir gün. Burası da şehrimiz için çok önemli bir yer, ikisini bugün buluşturmuş olduk. Hedefimiz, burayı iş birliği içinde en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkemizin turizmine kazandırmak." diye konuştu.

Vali Ayaz, Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışına ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Gerçekten ülkemiz için tarihi bir günü ekran başında da olsa yaşamış olduk. Çok önemli, sonuçta milletçe gurur duyduk. İlk akıllı cihazımız, malum ifade o şekilde kullanıldı. İlk akıllı cihazlarımız bantlardan indiler. Anadolu kırmızıyla da Sayın Cumhurbaşkanı'mız hareket etti ve artık seri üretime geçti. İnşallah ilk fırsatta binmek isteriz ama milletçe birden fazla sevinci aynı anda yaşadığımız bir gün oldu."





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