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Çankırı Valisi Ayaz'dan, CHP İlçe Başkanlığı binasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama:

AA

Çankırı Valisi Ayaz'dan, CHP İlçe Başkanlığı binasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama:

ÇANKIRI (AA) - Vali Abdullah Ayaz, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atılmasına ilişkin gözaltına alınan kişinin suçunu kabul ettiğini söyledi.

Vali Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çerkeş ilçesinde dün akşam bir siyasi partinin ilçe başkanlığının olduğu binaya iki tane yanıcı madde atılarak saldırı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Emniyet güçlerinin uğraşları sonucu saldırganın yakalandığına işaret eden Ayaz, "Saldırgan alındı, suçunu kabul etti. Daha önce kaydı olan, biraz farklı problemleri olan bir vatandaşımız. Soruşturma gizli olduğu için şu an çok detaylara girmek istemiyorum. Ama soruşturma çok yönlü olarak adli makamlarımız tarafından yürütülüyor." dedi.

Bazı haberlerde, saldırının aynı binanın üst katındaki öğrenci yurduna yapıldığının iddia edildiğini belirten Ayaz, "Sabahleyin yine bir haber gördüm, o çok üzücü. Malum aynı binanın üst katlarında kalan üniversite öğrencilerimiz var. Konunun üniversite öğrencilerimizle kesinlikle bir ilgisi yok. Saldırganın yapılan bütün incelemesi, kendi ifadesi, bunun böyle bir ilintisinin olmadığını bize gösteriyor ama soruşturma, dediğim gibi çok yönlü olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çankırı'nın güvenli bir şehir olduğunu dile getiren Ayaz, "Tekrarının olmaması için elimizden gelen bütün tedbirleri alacağız. Tekrar söylüyorum, bu olayın Çerkeş'teki öğrencilerimizle filan kesinlikle bir ilgisi yok. Soruşturma devam ediyor. Detaylı açıklama ileride adli makamlarca veya tarafımızca tekrar yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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